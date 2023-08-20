Ситуация очевидно не решится военным путём и нужны другие методы.

Зимой 2022 года председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Америки Марк Милли выразил мнение, что необходимо ждать, когда ситуация в зоне боевых действия стабилизируется, чтобы найти удачный момент для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией.

Источник издания Politico из окружения американских чиновников уверен, что тогда американский военачальник был прав. В то же время он отметил, что большинство не уверены в серьёзности намерений российской стороны принять справедливое участие в переговорах. Скорее всего, имеется в виду, что позиция россиян на переговорах будет бескомпромиссной.

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Другой источник издания считает, что контрнаступление не было ошибкой. Он также задал вопрос: «Если мы признаем, что не будем делать это вечно (оказывать военную поддержку украинской армии), то что же мы будем делать?».

В свою очередь Марк Милли в интервью The Washington Post заявил, что если конечной цель завершения боевых действий - свободная, независимая и суверенная Украина с целостной территорией, то перед западом предстоит ещё много усилий. Он допускает как решение ситуации военным путём, так и дипломатическим. Politico, комментируя слова американского офицера, воспринимают их как выражение: «Я же говорил»