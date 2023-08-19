У него нет доступа к общению с другими заключёнными.

В 2011 году житель Норвегии Андерс Брейвик организовал террористический акт в городе Осло, в результате чего погибло 77 человек. В следующем году террориста приговорили к 21 году заключения, но если его будут считать угрозой, то срок будет увеличен. Год назад он подавал на условно-досрочное освобождение, однако получил отказ. На заседании по вопросу его досрочного освобождения террорист возложенный всю вину на неонацистскую сеть Blood and Honour, которая якобы радикализировала его и использовала как солдата. Правда, при входе на заседании это не помешало ему воспроизвести нацистское приветствие и повесить на себя надпись на бумаге с текстом: «Остановите ваш геноцид против наших белых наций»

Как пишет издание Aftenposten, Брейвик с помощью своих адвокатов подал в суд на Норвегию за нарушение прав человека. Он обвиняет страну в том, что она содержит его в тюрьме в «бесчеловечных» условиях, конкретно его не удовлетворяет отсутствие коммуникаций с другими заключёнными. На фоне этого заключённый начал даже принимать антидепрессанты.

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Восемь лет из своего срока заключения Брейвик провёл в тюрьме Телемарк в городе Шиен на юге Норвегии, где в личном его распоряжении находилось три помещения общей площадью чуть более 30 квадратных метров. В 2022 году он был переведён в тюрьму с видом на остров Утейю, где он устроил массовый расстрел. Заключённого содержат под особо высоким режимом контроля.

Стоит отметить, что норвежский террорист не протяжение всего своего срока заключения жаловался на условия содержания. Он обращался к российскому телевидению, где пытался рассказать о плохих условиях в камере, требовал от администрации тюрьмы предоставить ему PlayStation 3 с доступом к «играм для взрослых», повысить стоимость еженедельного содержания с 50 до 100 евро и многое другое, угрожая устроить голодовку.