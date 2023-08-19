Речь об экономисте Андрее Илларионове.

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов, внеся в список писательницу Линор Горалик, заместителя председателя Конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимира Довданова, активистка фонда «Свободная Якутия» Сарылгана Кондакова, члена правления Международного общества «Мемориал» Сергей Кривенко, писательницу Татьяну Сотникова, политолога Андрей Пионтковский и экономиста Андрея Илларионова. Как раз таки последний консультировал Путина по экономическим вопросам с 2000 по 2004 год.

Андрей Илларионов в 2022 году посетил встречу с российским президентом Владимиром Путиным, где они затрагивали как и экономические, так и политические вопросы. По итогам первой встречи между собеседниками появились разногласия касаемо чеченского вопроса(Илларионов считал, что россияне не должны вести военные действия против чеченцев), однако всё-таки у них состоялось ещё несколько дискуссий.

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По их итогам 12 апреля 2000 года Илларионов был назначен советником президента по экономическим вопросам. Новый советник поддерживал либерализацию экономики, снижение налогов и отказ от взятия страной новых кредитов. Он также представлял Путина в «Большой восьмёрке» до 2004 года. Тогдашний руководитель администрации президента Дмитрий Медведев подвергал Илларионова критике из-за того, что он делал резкие политические заявления без их согласования с правительством, причём принципиально.

В 2005 году Андрей Илларионов подал в отставку, заявив, что не собирается работать с государством, которое получилось на тогдашний день. На момент его заступления на должность он видел возможности и надежды для эволюции, но по итогу экономист разочаровался переходом к государственному корпоративизму. В 2014 году предвещал аннексию Крыма, обвинял Путина в попытках организовать гражданскую войну на украинских территориях, подготовке оккупации стран Балтии и Белоруссии.