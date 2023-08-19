Это бесполезная трата ресурсов - считают американцы.

В последнее время украинские беспилотные летательные аппараты активно проникают в воздушное пространство Крыма и в общем российских территорий, пытаясь нанести удары по логистическим объектам и не только. Издание CNN, ссылаясь на свои источники в Администрации Байдена, сообщают о скептическом отношении американского правительства к атакам на Крым.

Среди американских военных и чиновников имеются различные мнения по ситуации: одни считают такой ход отвлекающим манёвром, а другие пустой тратой большого количества ресурсов. Однако все они сходятся на том, что украинская армия чересчур рассеяла свои силы по множеству направлений.

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В Вашигнтоне также осознают, что такие атаки беспилотниками не приносят никаких значимых результатов. Один из высокопоставленных военных чиновников в беседе с CNN советуют Киеву уделять больше внимания контрнаступлению, в том числе на южном направлении, ведь украинская армия так и не смогла прорвать оборонительные рубежи россиян.

На текущий момент украинские беспилотники, проникающие на российские территории, зачастую сбиваются российскими силами без каких-либо повреждений гражданской инфраструктуры.