Только после этого они покинули воздушное пространство страны.

В Генеральном штабе Корейской народной армии сообщили, что 17 августа в промежутке между 5:38 и 6:37 американский самолёт-разведчик пролетал над районом, расположенным в 520 километрах восточнее крупнейшего порта КНДР Вонсан, а затем нарушил экономическую зону страны, углубившись в неё на 14 километров.

Пхеньян дал сигнал силам противовоздушной обороны, а они в свою очередь подняли истребители, которые сопроводили американский самолёт. Только после этого он покинул воздушное пространство северокорейского государства.

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Стоит отметить, что Северная Корея в связи с «неоднократными провокационными действиями воздушной разведки противника» размещает к зоне на востоке от Вонсану корабли, оснащённые зенитно-ракетными комплексами для предотвращения несанкционированных воздушных вторжений. Власти страны утверждают, что готовы принять любые меры для своей защиты.

Ещё в июле сестра северокорейского лидера Ына Ким Ё Чжон заявила, что американские самолёты неоднократно вторгались в воздушное пространство страны и поэтому они могут быть сбиты. В Пентагоне ответили, что американская авиация придерживается норм международного права, а представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Миллер призвал Пхеньян не допускать эскалации.