Они должны были обсудить денуклеризацию Корейского полуострова.

Не так давно в Министерстве обороны КНДР заявили, что ситуация на Корейском полуострове была расшатана Соединёнными Штатами Америки и единственный способ, которым северокорейские власти могут укрепить свою стабильность - сила. Тогда же северокорейский чиновник сделал намёк, что рано или поздно ситуацию на полуострове обернётся в ядерный конфликт.

Координатор по стратегическим отношениям и связям с общественностью в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби в интервью японскому изданию Kyodo сообщил, что американский президент Джо Байден предлагал северокорейскому лидеру встретиться для обсуждения денуклеризации Корейского полуострова без предварительных условий, но получил отказ.



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Ещё в марте Ким Чен Ын сделал заявление, в котором предупредил о применении ядерного оружия Северной Кореей как ответной меры на агрессию по отношению к ним. После этого Байден пригрозил «концом режиме» КНДР, если страна применит ядерное оружие по отношению к штатам или их союзникам.