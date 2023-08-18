Связано это с высоким доходом российской компании китайского холдинга.

Национальное агентство по предупреждению коррупции Украины внесло китайский холдинг Alibaba Group Holding Limited, владеющий торговой онлайн-площадкой AliExpress, в список «международных спонсоров конфликта»

Связано это с тем, что китайская компания продолжила работать в России и имеет высокий доход, деньги из которого уходят на уплату российских налогов. Прибыль ООО «Алибаба.КОМ (РУ)», которой владеет AliExpress Russia Holding Private Ltd, за 2022 год составила 16,3 миллиард долларов.

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Связано это и с тем, что в апреле 2023 года китайская компания Quzhou закупила более 3220 тонн медного сплаву на сумму в 7,4 миллиона долларов у Дебальцевского завода металлургического машиностроения. Позже сплав перевозился через порт в Новороссийске, откуда уже из него производили товары, продающиеся в AliExpress.

Украинское ведомство утверждает, что площадка цензурирует проукраинские посты, в то же время разрешая к публикации пророссийские. В марте 2022 года Alibaba заблокировала профиль украинского стримера, который имел на AliExpress более 268 тысяч подписчиков.