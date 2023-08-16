Российский «Ланцет» использует детали иностранного производства.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российский беспилотный летательный аппарат «Ланцет» состоит по меньшей мере из 19 иностранных электронных компонентов, в том числе западного производства. Это касается и беспилотника «Орлан»

По словам украинского чиновника, российская армия активно применяет свои беспилотники против украинской бронетехники, систем противовоздушной обороны, радиолокационных станций. Пользуясь этим, украинские специалисты изучают «Ланцет» и «Орлан» в действии, включая их производство, обход россиянам санкций для получения иностранных комплектующих. Об это всём уведомляют западных партнёров.

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Андрей Ермак уверяет, что российская марка беспилотников ZALA AERO(ООО «ЦСТ»), часть которой принадлежит к холдингу «Калашников», уже попала под западные и украинские санкции, но продолжает обходить их, получая доступ к иностранной микроэлектронике и не только. Американо-украинская Международная экспертная группа Ермака-Макфола уже работает над разработкой конкретного плана действия и предложений, которые будут учтены при введении следующих санкционных пакетов.

В Украине надеются лишить россиян доступа ко всем иностранным комплектующим, тем самым усложнив производство беспилотных дронов.