Полиция Майами передаст украинским копам 101 единицу оружия.

В середине ноября 2022 года город Майами(штат Флорида, Соединённые Штаты Америки) объявил о побратимстве с украинским городом Ирпень. Как итог, между населёнными пунктами в разных точках света было налажено сотрудничество в различных сферах.

Заместитель главы Национальной полиции Украины полковник Геннадий Федорюк заявил, что полиция Майами передаст украинским полицейским 101 единицу оружия, изъятую у местных бандитов. Он считает, что это событие имеет большое значение, ведь изначально американские копы защитили своих граждан от вооружённых преступников, а теперь отдают их оружие для защиты украинских граждан.

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Шеф полиции Майами Мануэль Моралес утверждает, что это большая честь для американской полиции снабдить оружием украинских правоохранителей. Правда, не уточняется, какое именно оружие получат украинские копы от своих партнёров, однако на фото виднеются револьверы, пистолеты Glock, пистолет-пулемёты IMI Uzi.

Моралес также не забыл упомянуть, что их отделение помогло восстановить районное управление полиции в Ирпене.

Народный депутат Украины Марьян Заболоцкий сообщил, что украинские копы получат ещё более 600 единиц оружия от американских коллег в ближайшее время. Он назвал произошедшее идеальные совпадением, ведь у украинцев есть о чём просить, а у американцев что давать.