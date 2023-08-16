Она утверждает, что не почувствовала эффект от грибов.

Не так давно во время визита в Китай Министра финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен журналистам CNN удалось заснять американскую чиновницу в ресторане юньнаньской кухни, где она попробовала блюдо из четырёх порций грибов Lanmaoa asiatica, некоторые из которых обладают галлюциногенным эффектом.

Когда издание напрямую обратилось к Йеллен с просьбой ответить, действительно ли она употребляла блюдо из галлюциногенных грибов в китайскому ресторане, она решила не отрицать произошедшее. Чиновница созналась, что действительно пробовало это блюдо, но на тот момент не имела понятия в возможном побочном эффекте в виде галлюциногенных свойств. Более того, американский министр добавила, что не почувствовала от грибов никакого эффекта.

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Джанет Йеллен считает, что блюдо было приготовлено вкусно, а то, что грибы могут вызвать галлюциногенный эффект, вряд ли исключено, ведь хорошее приготовление грибов должно исключить это. В качестве кухни и приготовлении пищи в китайском ресторане, который она посетила, чиновница не сомневается.