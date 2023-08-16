Ограничения коснулись Чехии и Болгарии.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что ими было принято решение по прекращению поставок запасных деталей для советской и российской техники, ремонтируемой в Европе. Ограничение коснулось стран, признанными недружелюбными.

Также по словам российского чиновника, у ряда предприятий, обладающих лицензией на право ремонта советской и российской военной техники, будут их отзывать. Это коснулось предприятий в Чехии и Болгарии, ремонтирующих вертолётов типа «Ми»

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Компаниям закроют каналы для получения запасных частей и комплектующих, которые используются для ремонта советской и российской авиационной, другой техники. Связано это с поставками советского вооружения в Украину, включая те же вертолёты Ми-8 или истребители МиГ-29. Шугаев упомянул и то, что любые поставки советского и российского вооружения должны сопровождать направлением соответствующего сертификата конечного пользователя, который обязывает страны не поставлять оружие без согласия российской стороны.