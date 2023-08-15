Попавшиеся незаконные эмигранты из страны могут пойти под суд или в армию.

С момента начала боевых действия украинские военкоматы были полны добровольцами, большое количество людей стремилось взять оружие в руки, а центры комплектования были не готовы к такой неожиданной нагрузки, тем более из-за сражений за ряд населённых пунктов. Однако через некоторое время мобилизационные меры требовали уже вылавливать потенциальных военнослужащих, вплоть до их немедленной доставки в военкоматы.

Некоторые украинцы, желавшие выехать из страны и не быть мобилизованными, были вынуждены стать участниками коррупционных схем или попросту заплатить другим за незаконный выезд из страны, чтобы не попасть в зону боевых действий.

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Издание Financial Times пишет, что с 24 февраля, опираясь на данные Государственной пограничной службы Украины, пограничниками на границах было задержано 13,6 тысяч мужского населения при попытке незаконного выезда, ещё 6,1 тысяч человек арестовали с поддельными документами. Как итог, все они могли были либо переданы под суд, либо по своей инициативе отправлены в Вооружённые силы Украины вместо тюремного срока. Журналисты издания считают, что из незаконных эмигрантов могли сформировать пять армейских бригад.

Остаётся неизвестным число украинцев, которые всё же незаконно покинули страну. Можно предположить, что их число может превышать количество несостоявшихся эмигрантов.