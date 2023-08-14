Немцы опасаются, что украинцы будут наносить удары по российским территориям немецкими ракетами.

Не так давно информация от издания Reuters, что в немецком правительстве задумались над передачей Украине дальнобойных ракет Taurus. Однако риск нанесения ими ударов по российским территориям всё же остаётся, поэтому немецкий канцлер Олаф Шольц заинтересован был в том, чтобы ракетам каким-то образом ограничили досягаемость до российских территорий. Проще говоря, была ограничена дальность ракет.

Украинский посол в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности поражения цели ракетами Taurus. По мнению украинского дипломата, ограничить зону действий дальнобойных ракет - все равно, что запретить футболистам национальной сборной выходить на половину поля соперника и пробивать пенальти.

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Тем не менее, на текущий момент вопрос поставок Taurus для Украины пока что ещё не вышел из-за кулис, хотя украинцы активно пытаются собрать группу поддержки в Бундестаге для поставок немецких дальнобойных ракет. Шольц уже ранее отвергал обвинения в его нерешительности касаемо поставок немецких ракет, считая, что он лишь тщательно обдумывает такой шаг, а не бездумно отправляет оружие.