Завышенные ожидания сыграли со страной злую шутку.

Издание The Times пишет, что завышенные ожидания среди украинцев сыграли с Украиной злую шутку. Украинское правительство, не имея особых успехов на поле боя, не может больше говорить о неминуемом триумфе, ограничиваясь возвращением сёл и оповещениями о разгроме противника.

Журналисты издания отмечают, что у украинцев осталось ещё два - три месяца, в течение которых они могут наступать, пока осенняя-зимняя непогода не препятствует этому. В то же время надежды на прорыв в Запорожской области, который позволит лишит российскую армию сухопутного коридора в Крым, по сути уже окончательно исчезли. Офицер американской армии, участвовавший в подготовке украинских военных, считает, что американцы рассчитывали на чудеса, а украинцы обещали их, но вести боевые действия с таким оптимизмом нельзя.

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The Times упомянуло и критику украинской армии со стороны европейцев, которые обвиняют страну в неспособности применить западную доктрину. Правда, основывается тактика запада на огневом превосходстве и превосходстве в небе, но ни того, ни другого украинцы не имели, поэтому реализовать «уроки запада» у них не получилось. На текущий момент Вооружённые силы Украины застряли между советскими и западными стандартами.

Стоит отметить, что ещё за некоторое время до начала украинского контрнаступления, ряд украинских чиновников говорили о слишком завышенных ожиданиях среди общественности. Ещё тогда отмечалось, что ожидать каких-то прорывов на подобие Харькова или Херсона не стоит, а украинские наступательные операции будут не более чем комплексом мер, то есть постепенном возвращении под свой контроль отдельных населённых пунктов.