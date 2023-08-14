Первые этапы по её комплектованию пройдут до конца этого года.

Не так давно была новость о том, что Польша создала на оперативную военную группу «Rengaw», которая будет являться обученным оперативным резервом на случай конфронтации с белорусской армией. Польские власти будут специально готовить под эти цели своих военных, при этом не задействовав их в охране государственной границы.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в городе Чарна-Белостоцка, находящегося в 30 километрах от границе с Белоруссией, будет сформирована новая воинская часть, первые шаги по комплектованию которой предпримут до конца этого года. Предполагается, что новое формирование будет являться учебным центром для 1-й пехотной дивизии.

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Также в городе разместят подразделение 18-го Белостоцкого разведывательного полка и бойцов территориальной обороны, включая из 1-й Подляской бригады территориальной обороны имени полковника Владислава Линярского «Мстислав» Войска территориальной обороны Польши.

Польша активно продолжает наращивать свои оборонительные возможности на польско-белорусской границы, опасаясь провокаций со стороны ЧВК «Вагнер»