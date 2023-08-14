Они выполняют разведывательную функцию.

Немецкий концерн Rheinmetall, занимающийся производством танков Leopard 2 и активно сотрудничающий с украинским правительством, до конца 2023 года поставит Украине разведывательные беспилотные комплексы Luna NG, являющиеся модернизованным вариантом Luna X-2000. Они оснащены инструментами для передачи LTE сигнала, перехвата и глушения связи.

В один комплет обещанных украинцам «супердронов» входят наземные станции управления, несколько беспилотников и катапульта запуска. Rheinmetall также планирует разработать версию беспилотника, способного нести вооружение или боеприпасы, однако украинской армии пока что подобное никто поставить не может.

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Стоит напомнить, что в планах немецкого концерна открыть свой завод на украинских территориях, который займётся производством и ремонтом танков, а также выпуском другой бронетехники. Предприятие может быть открыто в течение следующих 12 недель, как заявил CNN Генеральный директор компании Армин Паппергер. Можно предположить, что немцы могут воспользоваться боевыми действиями на украинских территориях как полигоном для испытания своего вооружения.