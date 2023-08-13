Раньше эту роль выполняла Россияю

После вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер», в ходе которого частная военная компания была передислоцирована на белорусские территории, российский президент Владимир Путин раскрыл информацию о финансировании «вагнеровцев», которое по понятным причинам завершилось.

Разведывательные службы Министерства обороны Великобритании утверждают, что после произошедших событий Белоруссия могла взять на себя финансирование частной военной компании, ведь теперь её инструктора обучают белорусскую армию.

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Ведомство отмечает, что ЧВК «Вагнер» находится на грани сокращений и реконфигурации внутренней структуры, чтобы сэкономить расходы на зарплату персоналу в трудный для себя период. По этой же причине был закрыт набор новых бойцов в организацию. Предполагается, что после вооружённого мятежа, организованного Евгением Пригожиным, от «вагнеровцев» осталась меньшая часть, ведь удар по численности формирования нанесло сразу два фактора: первый - боевые действия и сражения на Бахмутском направлении, второй - переход мятежников на службу в российскую армию на контрактной основе.