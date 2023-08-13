Украинские союзники были слишком оптимистичны.

Немецкое издание Bild пишет, что для подготовки контрнаступления запад передал Украине не более ста современных танков и в целом мало вооружения, что и стало одной из причин медленных темпов наступательных операций. Отмечается, что Россия в то же время производит около 50 танков в день.

По мнению бывшего руководителя оперативного штаба Министерство обороны Германии, военного эксперта Нико Ланге, украинское правительство, как и его союзники, были слишком оптимистичны. Суровые реалии такие, что российская армия удерживает превосходство в воздухе, а её минные поля сдерживают прорывы украинской бронетехники. Фактический успех крайне мал, а потери несоизмеримы с ним.

реклама

Отдельную роль в замедлении контрнаступлении сыграло затягивание западом поставок, из-за чего россияне смогли эффективно подготовить свою оборону. Украинская армия ждала максимального количества современных танков и бронетранспортёров.

Издание отмечает, что российский военно-промышленный комплекс за год смог набрать необходимые обороты и работает на полную мощность. Россияне имеют в зоне боевых действий более тысячи своих танков.