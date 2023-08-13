Вопрос Украины является в первую очередь вопросом европейской безопасности.

Китайский посол в Германии Ву Кен в интервью местному изданию Berliner Zeitung заявил, что российско-украинский конфликт в первую очередь затрагивает интересы европейской безопасности и по этой в его урегулировании решающую роль играет активное участие Соединённых Штатов Америки и Европейского союза.

По словам китайского дипломата, если запад не будет прилагать усилия, то кризису в ближайшее время не будет конца, даже если Китай будет предпринимать какие-то действия. Он отметил, что Китай поддерживает дипломатическое решение конфликта и имеет хорошие каналы связи как с Москвой, так и с Киевом. В то же время Ву Кен утверждает, что штаты не заинтересованы в быстром политическом решении конфликта.



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Китай неоднократно высказался в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, в том числе на саммите в Джидде. Страна в своей риторике активно руководствуется понятиями принципов Организации объединённых наций, выражая таким образом уважение к авторитету международной организации. Скорее всего, слова китайских властей про поддержку территориальной целостности стран-участников Организации объединённых наций имеют политический вес и для самого Китая, который считает остров Тайвань частью своего государства, а тайваньское государство полностью как раз таки не признано международной организацией.