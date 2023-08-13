Они прошли подготовку по изучению минно-взрывные заграждений, тактической медицины, оказанию первой помощи и самопомощи при различных огнестрельных ранениях

С момента передислокации ЧВК «Вагнер» с российских территорий на белорусские, Александр Лукашенко объявил, что «вагнеровцы» будут участвовать в военных учениях с белорусской армией, передавая ей опыт реальных боевых действий. Уже проведено ряд военных учений с участием «вагнеровцев»

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что 38-й Брестская отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада прошла подготовку по изучению минно-взрывные заграждений, тактической медицины, оказанию первой помощи и самопомощи при различных огнестрельных ранениях. Брестские военнослужащие проводили тренировки с инструкторами ЧВК «Вагнер»

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В конце июля Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста «вагнеровцев» находятся возле Сувалкского коридора под Гродно, имеющего стратегическое значение для России, ведь контроль перешейка проложил бы наземный путь к Калининграду. Тогда же белорусский президент заявил, что ЧВК «Вагнер» не создают угрозы для Польши и их нет в вышеуказанном районе, а если даже и есть, то только с целью проведения учений. Он добавил, что бойцы частной военной компании делятся своим боевым опытом с белорусскими военными из различных городов, в том числе неподалёку от польской границы.