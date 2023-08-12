Интервенцию поддерживают в ряде западных стран.

Экономическое сообщество стран Западной Африки, Франция и Соединённые Штаты Америки выразили поддержку военной интервенции в Нигер с целью восстановления конституционного строя в стране и возвращении легитимной власти.

Национальный совет по охране Родины, она же военная хунта Нигера, заявила, что если иностранные государства предпримут попытку ввести свои военные формирования в их страну, то легитимный президент Мохамед Базума, которого военные держат под арестом, будет убит. Об этом новые власти сообщили заместителю Генерального секретаря Соединённых Штатов Америки Виктории Нуланд.

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Ещё в конце июля мятежники из Нигера, пытаясь уговорить мир воздержаться от военной интервенции, заявили, что любой ввод иностранных военных формирований вызовет лишь резню среди населения и хаос.

На текущий момент ситуация находится в состоянии накала, ведь соседние для Нигера страны, включая Нигерию с 143-тысячной армией против 45-тысячной нигерской армии, поддерживают военную интервенцию в страну на фоне произошедшего государственного переворота.