Изначально поставлять их немцы не хотели.

Не так давно Министр обороны Германии Борис Писториус делал заявление, что их страна не может поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, способные поражать цели на расстоянии до 500 километров, «по очевидным причинам», а именно риска несения украинцам ударов по российским территориям и отказа штатов поставлять своё дальнобойное оружие.

Спустя некоторое время депутат от правящей партии Германии выступил в Бундестаге с призывом поставить Украине дальнобойные ракеты, которые помогут «растормошить» контрнаступление. Он уверен, что если не поставить ракеты сейчас, то их поставят потом, но с опозданием, как и танки Leopard.

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Как сообщает издание Reuters, немецкое правительство ведёт переговоры с украинским правительством и компанией-производителем ракет MBDA, рассматривая вопрос поставок немецких дальнобойных ракет Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц заинтересован и другим вопросом: можно ли запрограммировать Taurus так, чтобы их нельзя было применять по целям на российских территориях. При таком раскладе немцы могли бы поставить ракеты, не нарушив свои принципы отказа от поставок оружия с подобными характеристиками.