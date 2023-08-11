Американцы могут пожертвовать политику от 25$ до 2 000$

Американские политики, планирующие участвовать в президентских выборах, ещё за год - полтора до фактических выборов начинать готовить предвыборную кампанию, активно привлекая внимание к себе со стороны общественности. И действующий американский президент Джо Байден тому не исключение.

В своём Instagram профиле политик разместил запись, где объявил о проведении так называемого «конкурса», главный и единственный приз которого - встреча с самим Байденом и бывшим американским президентом Бараком Обамой. Участникам предлагают проживание в отеле за счёт американского президента, возможность встретиться с вышеуказанными политиками и сделать фотографии с ними, чтобы после поделиться своими впечатлениями с друзьями.

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Для принятия участия в конкурсе нужно лишь финансово поддержать Байдена, сделав вклад в его предвыборную кампанию. Предлагается пожертвовать кандидату в американские президенты сумму от 25 до 2 тысяч долларов, которые пойдут на организацию его предвыборного штаба.

Ранее экс-президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама заявил, что сделает всё, чтобы Джо Байден победил в выборах, оказав ему необходимую помощь.