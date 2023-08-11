Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Bloomberg: Байден запросил 25 миллиардов долларов у Конгресса, часть из которых уйдёт Украине
Первую часть(13млрд$) отдадут украинцам, а вторую(12млрд$) на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

реклама

Издание Bloomberg пишет, что Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден отправил в Конгресс запрос на дополнительное финансирование, сумма которого составит 25 миллиардов долларов. Деньги планируют потратить как на национальные интересы, так и отправить украинцам.

Большая часть суммы(13 миллиардов долларов) будет потрачена на поддержку Украину, в то же время меньшая часть суммы(12 миллиардов долларов) уйдёт на ликвидацию последствий стихийных бедствий, в том числе из-за аномальной жары, которая вызвала неконтролируемые пожары. Издание Reuters также предполагает, что 200 миллионов долларов из суммы уйдут ещё на противодействие ЧВК «Вагнер» в Африке.

реклама

Стоит отметить, что как раз таки подобные ситуации объясняют гнев американцев на украинское население из-за чрезмерного финансирования страны. Американцы негодуют тем, что пока американские города сгорают от пожаров, деньги, которые могли бы потратить на их восстановление, отправляют на помощь другому государству.

Ещё в начале лета государство Соединённые Штаты Америки могли объявить дефолт, так как Республиканская партия, имеющая большинство в Конгрессе, отказывалась повышать потолок государственного долга. Как итог, демократы нашли компромисс с республиканцами и действие потолка госдолга заморожена до 1 января 2025 года взамен на ограничение бюджетных расходов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #сша #байден
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина открыла морские порты для торговых судов, но не гарантирует их безопасность
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
15
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
3
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
6
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
OnePlus Ace 2 Pro сможет заряжаться от 0 до 100% за 17 минут благодаря 150Вт зарядке
2
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
2
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
2
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
3
Зеленский считает вступление Украины в НАТО выгодным для России
6
Береговая охрана Китая применила водометы против филиппинских кораблей
+
Aohi Olympian - повербанк на 40 000mAh и блок питания до 140w в одном флаконе
2
Танкеры с российской нефтью в Китай встали на Северном морском пути
2
Боец ЧВК «Вагнер» Брест: если ты не видишь «вагнеровца», то это не значит, что его там нет
+
75 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 – рассылка почти завершена
7
В ЧВК Вагнер заявили, что сотрудникам поступают предложения от других ЧВК
1
Политолог Журавский: Украина, США и ФРГ хотят сменить правительство Польши
2
В Нигере перебои с электроэнергией из-за санкций Запада
+
В Германии заговорили об осушении и консервации труб Северного Потока
+

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
11
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
17
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
54
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
15
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
1
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
20
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5
Как антироссийские санкции вернулись в Европу бумерангом и нанесли серьезный удар по ее экономике
13
О том как русские генералы на Украине перехитрили американских стратегов
+

Сейчас обсуждают

Пинаю даунов
04:02
Рост цен на всё делает твой заработок таким же как и до повышения , но все равно приятно иногда видеть в квитке сумму больше 100к)))
Согласно опросу, на 81 % россиян западные санкции либо не повлияли вовсе, либо повлияли «не очень сильно»
Дмитрий
03:43
Больше мясных штурмов заставляют сделать
Джон Кирби: Время не на стороне Киева, нужно ускориться
VRoman
03:38
Только если совсем помешаться на беге и бегать по асфальту в плохих башмаках без мягкой подстилки. А вообще бегом можно заниматься 1-1,5 часа в неделю и иметь прекрасный результат если в остальные дни...
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
Юрий Ершов
03:34
Хотя бы где-то есть здравый ум. А то у некоторых особо командиров, только воспаление мозги к удачливым подчинённым.
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
VRoman
03:19
Несогласен. 145 в этом возрасте - дыхалка еле включается. 145 - эта та скорость, с которой можно бежать 4 часа подряд не уставая. Я 150 поддерживаю в день дальнего бега. Сейчас вешу 106 кг. Достигаю к...
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
VRoman
03:12
Нормально тут всё. Когда я был в своей лучшей форме (25 лет, 95 кг, 6% жира) я 10 км пробегал в спортзале за 46 минут незадыхаясь, это даже не был забег на скорость. У него 92 кг и 49 минут. Рекорд и ...
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
VRoman
03:02
"Восемь часов в день ты ешь как обычно (но без фанатизма), а шестнадцать часов в день ты не ешь. При этом желательно завершить день какой либо тренировкой, после которой уже ничего не есть" Как тольк...
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
nukemall
02:56
Журнашлюхи в своём манямирке уже совсем свихнулись, сначала придумали "ужасные натовские гаубицы стреляющие на 70км", потом придумали "Коалицию" стреляющую на 80км. Физику не обманешь и никакого хренд...
Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
Yuri_Grant
02:53
Ну, во-первых это ремастер, а не ремейк. Во-вторых, там будут новые уровни для сингла, их делали MachineGames, в-третьих, Беседка хочет бабла срубить на игре которой скоро 30 лет. А вообще Квага это к...
Состоялся релиз ремастера Quake 2 на всех актуальных платформах
Павел Мухачев
02:52
А толку то, всё равно не зайти и поиграть в неё, но хоть в мобильной версии, всё ок👌
Call of Duty Modern Warfare III получит полную русскую локализацию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем