Первую часть(13млрд$) отдадут украинцам, а вторую(12млрд$) на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Издание Bloomberg пишет, что Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден отправил в Конгресс запрос на дополнительное финансирование, сумма которого составит 25 миллиардов долларов. Деньги планируют потратить как на национальные интересы, так и отправить украинцам.

Большая часть суммы(13 миллиардов долларов) будет потрачена на поддержку Украину, в то же время меньшая часть суммы(12 миллиардов долларов) уйдёт на ликвидацию последствий стихийных бедствий, в том числе из-за аномальной жары, которая вызвала неконтролируемые пожары. Издание Reuters также предполагает, что 200 миллионов долларов из суммы уйдут ещё на противодействие ЧВК «Вагнер» в Африке.

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Стоит отметить, что как раз таки подобные ситуации объясняют гнев американцев на украинское население из-за чрезмерного финансирования страны. Американцы негодуют тем, что пока американские города сгорают от пожаров, деньги, которые могли бы потратить на их восстановление, отправляют на помощь другому государству.

Ещё в начале лета государство Соединённые Штаты Америки могли объявить дефолт, так как Республиканская партия, имеющая большинство в Конгрессе, отказывалась повышать потолок государственного долга. Как итог, демократы нашли компромисс с республиканцами и действие потолка госдолга заморожена до 1 января 2025 года взамен на ограничение бюджетных расходов.