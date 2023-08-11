Он оказал сопротивление при аресте.

Издание NBC News пишет что в штате Юта проживал мужчина, который публиковал на своей странице в социальной сети угрозы в сторону американского президента Джо Байдена. Этим мужчиной оказался 75-летний Крейг Робертсон, который разместил в Facebook(принадлежит Meta, признанной на территории России экстремистской) запись, где рассказал о подготовленной снайперской винтовке M24 для убийства американского президента.

Сотрудники Федерального Бюро Расследований получили ордер на арест Робертсона и обыск его дома. В результате выезда сотрудников спец. службы к мужчине, началась стрельба, а к дому съехалось большое количество полицейских автомобилей. О судьбе Крейга Робертсона точной информации нет, в то же время «федералы» сообщают об отсутствии пострадавших сотрудников.

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Это не первая попытка покушения на американского президента. В основном все потенциальные убийцы сообщали о своих планах в социальных сетях или предпринимали не самые разумные методы, например протаранить на автомобиле ворота Белого дома или перелезть через забор.