Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Госдеп: Подписанные гарантии безопасности заставят Трампа помогать Украине, если его изберут
В них будет фигурировать обязательства штатов по военной помощи украинцам.

реклама

На прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО страны G7 подписали документ, который послужил некими гарантиями безопасности для Украины. Он предполагает, что страны-подписанты берут на себя обязательства по предоставлению украинской армии вооружения, обучения её войск и предоставлении разведывательных данных. В планах украинского правительства подписать с каждой страной отдельный двусторонний документ.

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Миллер ответил на вопрос, что станет. с военной помощью Украине, если новым американским президентом станет Дональд Трамп. Стоит напомнить, что американский политик настроен завершить конфликт даже в пользу в России, то есть в качестве ультиматума для команды Зеленского он может использовать прекращение военных поставок из штатов.

реклама

По словам американского чиновника, в планах американского правительства закрепить долгосрочные соглашения о безопасности с Украиной, которые переживут любую администрацию Белого дома. На текущий момент уже ведётся диалог с Конгрессом, чтобы выяснить их позицию касаемо финансирования украинской армии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Проще говоря, в планах Администрации Байдена по инициативе украинского правительства подписать межгосударственный акт, который обяжет штаты продолжать военную помощь украинской армии, а украинцев продолжать реформирование государственной системы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #сша #госдеп
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

The New York Post: Найденный кокаин в Белом доме принадлежит человеку из окружения Байдена
В Китае разочарованы решением США ограничить инвестиции в КНР
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
47
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
20
LG Energy Solution пока остаётся лидером рынка тяговых батарей за пределами Китая
+
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
6
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
23
CNN: Запад получает все более "отрезвляющие" новости о контрнаступлении
1
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
3
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
На Украине опубликовали фото на 40% опустевшего крупного российского склада бронетехники
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
В России создали приложение на Android для определения спелости арбузов и свежести продуктов
3
Аналитик Белл: ВСУ бросили резервы в бой на Запорожье и отступили в Донбассе
+
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
2
Инженерный образец Intel Core i5-14600K уже запустили на плате Z790 с существующим BIOS
1
В западной прессе признали дроны-камикадзе «Ланцет» как одну из главных угроз технике ВСУ
+
СМИ: ВСУ вынуждены каждые сутки перегонять свои Су-24 на разные аэродромы
+

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
7
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
53
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
14
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
7
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
6
Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
9
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6
Россия и Китай ответили на провокации США совместным военно-морским патрулированием у берегов Аляски
+
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
13

Сейчас обсуждают

JugadorGL
09:36
У кого-то ещё остались вопросы, почему мы не увидим нормальных карт по адекватным ценам? Игорь Хуангу нынче не интересен... (
Китайские интернет-гиганты заказали видеокарт NVIDIA на 5 000 000 000 долларов США
Skornilovich
09:33
Да скоро этой америке кирдык! Я вам серьёзно говорю
Запасы нефти в США находятся на минимуме за последние 40 лет
Honkai star reil
09:31
Парни хочу продать видеокарту, купить что-нибудь попроще или вообще на встройки сидеть, я осознал то что мне видеокарта не нужна. Как думаете за сколько на avito выставить?
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Дмитрий Михельсон
09:30
сайт overclockers. пишут всякую хрень!!!!!!!
На Украине завели 112 уголовных дел против «честных» военкомов
Apsheronsky tchai
09:28
На ультрах он. Если только в 720p.
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Honkai star reil
09:25
Поиграл в неё, прикольная игрушка, у меня видеокарта 6800 XT, на ультрах в 2k больше сотни фпс, хорошо оптимизированная игра. Скорее всего вся проблема в своём железе автор.
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
Apsheronsky tchai
09:25
Амудятлы и за червонец что-нибудь возьмут.
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Hardman77
09:22
Вранье, 1080ти быстрее этих карт, но медленнее 3060ти.
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Александр Торощин
09:21
Особенно это заметно по курсу рубля! Лично мне глубоко насрать на каком месте в аших рейтингах страна и чего бы мог купить, но не купил потому, что моя пенсия в три раза меньше пособия по безработице ...
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
nukemall
09:17
RX460 была слабее 1050 в старых играх, в новых уже примерно сравнялась. А 560 которая из 460 делается перешивкой биоса 1050 вообще рвёт.
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем