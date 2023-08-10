В них будет фигурировать обязательства штатов по военной помощи украинцам.

На прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО страны G7 подписали документ, который послужил некими гарантиями безопасности для Украины. Он предполагает, что страны-подписанты берут на себя обязательства по предоставлению украинской армии вооружения, обучения её войск и предоставлении разведывательных данных. В планах украинского правительства подписать с каждой страной отдельный двусторонний документ.

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Миллер ответил на вопрос, что станет. с военной помощью Украине, если новым американским президентом станет Дональд Трамп. Стоит напомнить, что американский политик настроен завершить конфликт даже в пользу в России, то есть в качестве ультиматума для команды Зеленского он может использовать прекращение военных поставок из штатов.

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По словам американского чиновника, в планах американского правительства закрепить долгосрочные соглашения о безопасности с Украиной, которые переживут любую администрацию Белого дома. На текущий момент уже ведётся диалог с Конгрессом, чтобы выяснить их позицию касаемо финансирования украинской армии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Проще говоря, в планах Администрации Байдена по инициативе украинского правительства подписать межгосударственный акт, который обяжет штаты продолжать военную помощь украинской армии, а украинцев продолжать реформирование государственной системы.