Американский президент знает чей это наркотик - добавило издание.

В начале июля ряд американских изданий сообщило, что в здании Белого дома, в помещении библиотеки, нашли белый порошок. После проведённой экспертизы выяснилось, что это был кокаин. В Секретной Службе, ответственной за безопасность американского президента и его резиденции, заявили, что отсутствует какая-либо возможность определить, кто же оставил наркотик в библиотеке.

Издание The New York Pos пишет, что на самом деле белый порошок принадлежал кому-то из окружения американского президента Джо Байдена. Бывший американский президент Дональд Трамп ранее припускал, что кокаин принадлежит Байдену или его сыну Хантеру, который имеет проблемы с наркозависимостью.

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При этом издание добавило, что сам Байден знает кому, принадлежал кокаин. Скорее всего, журналисты намекают на версию Трампа и что наркотик принадлежит сыну американского президента.

Ещё в середине июля в палате представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки был заслушан доклад, в ходе которого говорилось, что имеется более ста подозреваемых в инциденте с кокаином в Белом доме, но найти виновного так и не могут.