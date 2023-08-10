Американцы планируют освоить спутник Земли к 2030 году, когда россияне после.

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства(NASA) Билл Нельсон заявил, что Соединённые Штаты Америки не рассматривают Россию как конкурента в «лунной гонке», состязаясь в этом плане только с Китаем.

По словам американского астронавта, Россия вряд ли готова к высадке своих космонавтов на Луну, поэтому в этом направлении штаты соревнуются с Китаем.

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Стоит отметить, что российская программа по освоению Луны действительно не предполагает скорую высадку на спутник Земли. Утверждённая лунная программа имеет три этапа:

Вылазка (2021 - 2025 годы): исследование спутника Земли и конструирования новых объектов для её исследования.

Форпост (2025 - 2035 годы): отработка средств доступа на поверхность Луны, после 2030 года высадку космонавтов на 14 суток для создания первых элементов посещаемой базы и размещения спутников связи.

База (после 2035 года): Завершение строительства полноценной посещаемой лунной базы, создание научной инфраструктуры в виде постройки на поверхности Луны двух астрономических обсерваторий

В то же время лунная программа Соединённых Штатов Америки имеет более широкий план из пяти пунктов, который включает тестовый полёт без экипажа(прошедший в 2022 году), тестовый полёт с экипажем(2024 год), высадка на Луну(2025 год), отправки обитаемого модуля с последующей высадкой на Луну(2027 год) и доставка дополнительного оборудования в 2028 году. Китайцы же планируют высадиться на Луну до 2030 года.