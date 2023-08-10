Причина тому проста: организация не является оборонной.

На прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО украинскому правительству удалось договорится с рядом стран, входящих в G7, о гарантиях безопасности, представляющих из себя обязательства по обеспечению финансирования Украины, предоставления ей разведывательных данных, обучению украинской армии и других моментах, связанных с военной помощью. Украинские власти планируют отдельно подписать с каждой страной двусторонние соглашения, где определят конкретную помощь и как она будет реализовываться.

Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что они не могут предоставить Украине какие-либо гарантии безопасности. Причина тому проста: организация не является оборонной и, соответственно, не может помочь в военном плане. Тем не менее он отметил, что в Европейском союзе оказывают Украине финансовую помощь, которую они тратят на закупку вооружения.

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Европейский дипломат уточнил, что с этим вопросом стоит обращаться больше к НАТО или отдельным странам, которые обладают достаточными возможностями в оказании военной помощи, но не к Европейскому союзе как к организации.