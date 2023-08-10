Он считает, что целью такой "операции" было вычислить генералов, склонных к предательству.

Прошедший в конце июня этого года вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер», организованный Евгением Пригожиным, закончился выводом «вагнеровцев» на белорусские территории и фактической ликвидацией организации в России. Причиной мятежа является конфликт Пригожина с рядом ключевых функционеров Министерства обороны России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов имеет другую версию происходящего. По его мнению, на самом деле мятеж против российскому оборонного ведомства был согласован с самим российским президентом Владимиром Путиным.

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Целью такой «многоходовочки», как считает украинский чиновник, было выявить военных генералов, которые имеют склонность к предательству или не совсем настроены к Путину и его окружению. Данилов сообщает, что в результате этого действительно удалось определить количество таких военных генералов, которых отстранили от исполнения обязанностей и посадили.

В доводах Алексея Данилова можно легко усомниться, если учитывать, что конфликт Пригожина с Министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым шёл уже очень долго и имел ряд негативных проявлений для ЧВК «Вагнер»