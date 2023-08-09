Это гарант, что украинцы не захотят наступать на российские территории.

Украинское правительство получило от западных союзников чёткий сигнал, что вступление страны в НАТО возможно только после окончания боевых действий и в обычной процедуре, выполняя все требования для интеграции в систему североатлантического альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, в котором выразил уверенность, что вступление его страны в НАТО стало бы «спасением» для россиян. По словам украинского президента, Украина никогда не вела наступательную войну, забирая чужие территории, а лишь пытается возвращать свои территории, то есть установленные границами 1991 года.

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В то же время он считает, что там, где НАТО - там нет войны и именно поэтому все страны-участники североатлантического альянса вступали в военный блок, опасаясь либо Советского союза, либо России. Вступление же Украины в НАТО он назвал чёткой гарантией для российского правительства, что украинцы никогда не пойдут в наступление на российские территории.

Более того, Зеленский уверен, что страны Прибалтики были бы очень рады размещение украинской армии на их территориях. Связано это с тем, что Вооружённые силы Украины за это время стали сильнее и численее.