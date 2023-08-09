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Контрнаступление ВСУ только начинается - посол США в ОБСЕ
Он отметил, что на наступление нужно много ресурсов, особенно человеческих.

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Спустя длительных месяцев контрнаступления Вооружённых сил Украины, в результате которых пока что не имеется никаких серьёзных продвижений в пользу украинцев, посол Соединённых Штатов Америки в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер заявил, что на самом деле украинская армия только начала наступать.

По словам американского дипломата, всё ещё только начинается и у украинцев ещё много времени, чтобы увидеть результаты. Он отметил, что несомненно на ведение наступательных операций уходит больше ресурсов, в том числе человеческих, нежели на оборону, а всё это лишь усложняет минирование большей части линии боевого соприкосновения российскими военнослужащими.

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Майкл Карпентер подчеркнул, что Украине будет нелегко в своём контрнаступлении, но делать ещё какие-то прогнозы на текущем этапе он не видит смысла. Дипломат готов делать какие-то выводы о продвижении украинских войск спустя пару месяцев. Скорее всего, именно этот срок является для всех определяющих, провалили ли украинцы контрнаступление или ещё имеют шансы.

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#россия #украина #сша #контрнаступление
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