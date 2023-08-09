За пять лет в них планируют заселить три тысячи африканцев.

В ближайшие пять лет в России появится порядка тридцати «афродеревень», куда планируют заселить около трёх тысяч мигрантов из Африки, включая африканеров(потомков голландских, немецких, британских и французских колонизаторов)

Российские чиновники предполагают, что новый проект может сделать из африканских мигрантов микроинвесторов. Переселенцы будут строить собственные дома, разводить скот, выращивать сельскохозяйственные культуры, открывать небольшие предприятия, детские сады и медицинские центры.

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Первый такой проект уже начали реализовывать в Тверской области. В деревне Поречье Бологовского района, где как раз таки поселятся африканеры, произошла церемония закладки первого камня. Отмечается, что мигранты из Африки чтут традиции и имеют патриархальный устрой, отсюда и симпатия к российскому государственному устройству.

Стоит отметить, что речь идёт по большей степени о потомках европейских колонизаторов, которые обосновались в Африке, а не коренных африканцев. Скорее всего, российские чиновники делают ставку на людей с образованием и опытом ведения сельскохозяйственных культур, а в случае с коренными африканцами - их нужно обучать.