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The Times: Вокруг Киева создали самую мощную в мире ПВО
Небо над украинской столицей охраняет ряд западных систем противовоздушной обороны.

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Издание The Times, ссылаясь на украинского полковника, пожелавшего остаться анонимным, сообщает, что над Киевом была создана самая мощная система противовоздушной обороны в мире. В этом украинцам помогли западные союзники.

Воздушное пространство украинской столицы охраняется американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot, норвежскими NASAMS, немецкими IRIS-T, французскими Crotale и советскими С-300. Есть и другие иностранные системы, вставшие на защиту украинского неба. Украинское правительство продолжает работать над усилением имеющейся противовоздушной обороны.

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Несмотря на это, The Times отмечает, что есть определённые проблемы, с которыми украинцы все равно могут столкнуться зимой этого года. Запасы боеприпасов украинской противовоздушной обороны постепенно иссякают, а продолжающиеся российские ракетные атаки истощают западные системы.

Украинский офицер добавил, что годовое производство ракет для Patriot составляет всего 150 - 160 единиц, когда украинская армия использует их за месяц. Таким образом уже осенью россияне могут начать вновь бить по энергетической инфраструктуре.

Ранее издание The Times писало, что Киев ещё зимой был на грани эвакуации, но всё в один момент обошлось в пользу украинцев.

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#украина #киев
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