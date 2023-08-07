В то же время он отметил отношения сотрудничества с Россией в различных областях, включая торговлю, экономику и туризм.

С октября 2022 года Россия активно начала использовать дешёвые иранские беспилотники Shahed-131(российское название «Герань-1») для атак по украинским территориям, в частности по критической инфраструктуре страны. Позже к ним присоединились и Shahed-136(российское название «Герань-2»)

Министр иностранных дел Ирана Амир Хосейн Абдоллахиян выступил с заявлением на пресс-конференции в Токио, где опроверг поставки беспилотных летательных аппаратов российской стороне. Он утверждает, что с начала боевых действий иранское правительство не поставляло России ни оружие, ни беспилотники.

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В то же время иранский министр отметил, что его страна имеет партнёрские отношения с Россией в различных областях, включая торговлю, экономику и туризм.

Стоит отметить, что осенью 2022 года российское правительство неоднократно отрицало использование иностранных беспилотников, отдавая приоритет только отечественного производству. В нынешних реалиях факт применения иранских беспилотников Россией остаётся очевидным, но одновременно и непубличным.

В ноябре 2022 года Амир Хосейн Абдоллахиян заявил, что Иран всё же поставлял иранские беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала военной фазы российско-украинского конфликта.