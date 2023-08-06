Однако получить американские истребители украинцы смогут не раньше 2024 года.

Ещё в прошлом месяце стало известно, что Украина всё-таки получит от союзников американские истребители F-16, но только после обучения украинских пилотов эксплуатации западной авиационной техники, а также подготовке всей соответствующей инфраструктуры. В этом стране активно помогают союзники из «истребительной коалиции»

После четвёртого за неделю ракетного обстрела украинских территорий Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к западу с просьбой передать американские истребители F-16, чтобы закрыть украинское небо и обеспечить защиту от российских атак. По мнению украинского чиновника, поставка авиации как-то может помочь реализовать украинскую формулу мира, составленную украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Тем не менее, украинские силы получат новые истребители не раньше 2024 года. Именно столько времени необходимо на завершения обучения украинских пилотов и подготовку инфраструктуры, если всё будет идти по плану. Следующим этапом будет как раз таки договориться за поставку и транспортировку авиацию. Однако Председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Америки Марк Милли уверен, что поставка американских истребителей не изменит ситуацию, ведь у российские имеется более сотни самолётов 4 и 5 поколения.