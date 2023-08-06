Поддержка внешней силы им нужна была для удержания власти.

Две недели назад в результате государственного переворота в Нигере президентская гвардия смогла свергнуть тогдашнего президента Мохамеда Базума, а организатор мятежа Абдурахман Чиани захватил власть в стране, возглавив Национальный совет по охране родины.

Издание Associated Press, ссылаясь на неназванного военного чиновника с запада, а также журналиста, старшего научного сотрудника Нью-Йоркского «Центра Суфан», занимающегося аналитикой во внешнеполитических вопросах, Васима Насра, сообщает, что мятежники обращались к ЧВК «Вагнер» за помощью в перевороте.

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Запрос поступил от одного из лидеров переворота, генерала Салифоу Моди, который был с визитом в Мали, откуда связался с представителями военного формирования. Стоит отметить, что малийское правительство признало новое правительство своего соседа.

Необходимость внешней силы объясняется тем, что после государственного переворота власть необходимо удержать, а «вагнеровцы» имеют опыт по принятию решений в таких обстоятельствах. Помимо этого Евгений Пригожин высказывался в поддержку государственного переворота.

Стоит отметить, что на текущий момент нет никаких достоверных доказательств вмешательства какой-либо стран или формирования, включаю Россию и ЧВК «Вагнер», в государственный переворот в Нигере. Российское правительство призывало к возвращению конституционного порядке и попросила не ассоциировать официальную российскую позицию с позицией Пригожина.