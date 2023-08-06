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Financial Times: Украинский удар по Новороссийску вызовет недовольство США
Американцы старались сохранить российский нефтяной экспорт, но по нему нанесён удар.

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В ночь на 5 августа украинские силы совершили атаку на Военно-морскую базу российского флота в Новороссийске, чем повредили танкер «Сиг». Ответственность за инцидент украинское правительство фактически взяло на себя, о чём сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Издание Financial Times пишет, что Соединённые Штаты Америки могут выразить своё недовольство из-за украинских действий, которые в перспективе могут поставить под угрозу российский экспорт нефти и сокращение поставок ресурса. Об этом заявил изданию бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки и руководитель отдела исследований сырьевых товаров Хелима Крофт.

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По мнению эксперта, любые действия, которые могут вызвать энергокризис, то есть сокращение поставок российской нефти, будут негативно восприняты в Белом доме. Тем более это усложнит дальнейшую поддержку украинцев в боевых действиях.

Financial Times отмечает, что через Новороссийск экспортируют около 600 тысяч баррелей российской нефти в день. В порту имеется и морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума, откуда экспортируется нефть в Казахстан в объёме около 1,2 миллиона баррелей в день.

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#россия #украина #сша #новороссийск
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