На это есть технологические и политические причины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался насчёт возможности размещения в Украине ядерного оружия НАТО или производства собственного оружия, чтобы иметь защиту от применения такого вооружения Россией.

Данилов, комментируя бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который допустил ускоренную процедуру нуклеризации страны для обеспечения национальной безопасности, призвал украинцев быть реалистами в этом вопросе. Он отметил, что у украинцев уже ранее изъяли ядерный арсенал и новый создать вряд ли вообще возможно.

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По словам украинского чиновника, дело не только в политических причинах, но и технологических. Советские межконтинентальные ракеты, которые были у украинского государства, сложная вещь и создать новые так просто не выйдет.

В то же время о высказался о случаях, когда страны-участники НАТО предоставляют своё ядерное оружие государствам без него, но он не уверен. что это случай Украины. Он добавил, что очень сложная, ответственная и тяжёлая работа.