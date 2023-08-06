Это не первое обвинение формирования в приграничных провокациях.

Не так давно была новость о том, что Белоруссия получила от польского правительства ноту протеста из-за нарушения их воздушного пространствами белорусскими боевыми вертолётами. В белорусском правительстве считают, что у поляков нет неопровержимых доказательств. В то же время численность польской армии на польско-белорусской границе продолжает наращиваться.

Заместитель Министра внутренних дел Польши Павел Яблонский заявил, что угроза со стороны Белоруссии вполне реальна и уже есть не первый инцидент, связанный с попытками ЧВК «Вагнер» пересечь границу страны.

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По словам Яблонского, бойцы военного формирования, базирующегося в Белоруссии, пытались проникнуть на польские территории и ситуация вполне может повторится ещё раз. Варшава рассматривает все варианты реагирования на попытка нарушения польской государственной границы, включая полное закрытие границ с белорусами.

По мнению белорусского правительства, Польша специально обвиняет их в приграничных провокациях, чтобы обосновать укрепление своих границ и наращивание армии для ликвидации военных угроз и рисков.