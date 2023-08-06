Они вызывают неоднозначную реакцию - считает Генеральная прокуратура страны.

Генеральная прокуратура выступила с инициативой по введению запрета на ввоз и продажу товаров с символикой ЧВК «Вагнер» или символами «Z» и «V», которые активно стали использоваться в поддержку российской стороны с момента начала специальной военной операции на украинских территориях.

Казахстанское издание NurKZ, ссылаясь на национальную палату предпринимателей «Атамекен», пишет, что власти прорабатывают вопрос введения запрета на товары с этнополитизированной символикой, включая вышеупомянутые символы.

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Генеральная прокуратура страны отмечает, что с февраля 2022 года некоторые жители Казахстана и приезжие туристы начали демонстрировать на одежде, машинах и игрушках российские символы СВО, чем вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

Прокуратура Казахстана предлагает запретить ввоз, изготовление, перевозку или реализацию любой продукции с символами, использующимися противоборствующими сторонами в вооружённых конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима других государств. Речь идёт и о символике, связанной с антитурецким движением «Рабочая партия Курдистана»

