Американское население в большинстве уверено, что штаты сделали уже достаточно.

Издание CNN провело общественный вопрос среди населения Соединённых Штатов Америки, где попыталось выяснить, достаточно ли американцы сделали для военной поддержки Украины в нынешних условиях.

По мнению 55% опрошенных, Конгресс не должен выделять дополнительные средства на финансирование Вооружённых сил Украины. В то же время оставшиеся 45% поддерживают наращивание финансирования украинской армии.

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Большая часть американцев(51%) уверена, что штаты уже сделали достаточно. Если же спросить их о том, какую ещё помощь штаты могли предоставить Украине, то 75% считают необходимым поддержать украинцев в сборе разведывательных данных, 68% в военной подготовке, когда поддержка наращивания военных поставок составляет всего 60%. Также 17% американцев уверены, что иностранные военные формирования должны принять участие в боевых действиях на украинских территориях лично.

Ранее американские власти неоднократно обозначали, что предоставили Украине всё необходимое вооружение, включая бронетехнику, для проведения наступательных операций. Однако сейчас никаких серьёзных успехов украинская армия не добилась.