Они могут появится у украинцев уже в следующем году.

Одна из проблем украинского контрнаступления помимо российских минных полей - абсолютное превосходство авиации России в воздухе. Украинские власти неоднократно подчёркивали, что только американские истребители F-16 могут изменить ситуацию, но в Объединённом комитете начальников штабов Соединённых Штатов Америки видят отсутствие смысла в таких поставках, ведь количество российских истребителей превышает возможности запада по поставкам истребителей Украине в разы.

Издание NBC News, ссылаясь на американских чиновников, утверждает, что поставка американских истребителей F-16 в целом не переломит ход боевых действий. Журналисты издания подчёркивает, что даже когда украинцы получат западную авиационную технику, нужны будут месяцы для раскрытия её потенциала.

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Предполагается, что Украина может получить F-16 от стран-участников Европейского союза же в следующем году. В этом месяце, как ранее заявлял украинский президент Владимир Зеленский, будет начато обучение украинских пилотов по эксплуатации американских истребителей.