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США и Китай поддержали возвращение к «зерновой сделке»
Однако Россия требует выполнения своих условий.

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На прошедшем саммите «Россия - Африка» ряд африканских стран, включая Южно-Африканскую Республики, получили обещание от Путина по наращиванию поставок зерна в их страны, но даже несмотря на это подняли вопрос возобновления «зерновой сделки», призвав к этому.

Постоянный представитель Китая в Организации объединённых наций Чжан Цзюнь заявил, что его страна выступает за дискуссию и считает ещё возможным восстановить зерновое соглашение, если будут учтены условия всех сторон.

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Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен также считает необходимым вернуться к «зерновой сделке», учитывая её результаты. За 2022 год через Чёрное море было экспортировано 30 миллионов тонн зерна, что равносильно 18 миллиардам буханок хлеба. Он отметил, что не только штаты сторонники снятия морской блокады с акватории Чёрного моря, но и африканские страны, приехавшие на организованный Россией саммит.

Стоит напомнить, что официальная позиция российских властей по этому вопросу остаётся прежней: они требуют выполнения всех их условий для возобновления обеспечения безопасного транзита украинского зерна в Чёрном море.

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#россия #украина #сша #китай
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