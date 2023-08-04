Российские чиновники зачастую используют иномарки.

Российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил о необходимости для российских чиновников пересесть на автомобили российского производства.

По словам российского президента, все министерства, ведомства и управление делами президента просили его сделать упор на закупку машин зарубежных производителей, но он исключил этот момент. Путин уверен, что чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, даже если это будет выглядеть поскромнее. Он уточнил, что полностью отказываться от зарубежного импорта не стоит, но такие базовые вещи должны быть ориентированы на национального производителя.

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В то же время Компания «АвтоВАЗ» сообщила, что обладает всеми необходимыми мощностями для обеспечения стабильных поставок автомобилей чиновникам в рамках государственного заказа, учитывая необходимые объёмы.

Вопрос по пересадке российских чиновников на отечественный автопром поднимали ещё в 90-х.В 1997 году Борис Немцов выдвинул соответствующую инициативу, которую впоследствии поддержал тогдашний президент Борис Ельцин. Тем не менее, чиновники стали жаловаться на частые поломки, а сам Ельцин продолжал ездить на Mercedes-Benz. По итогу распоряжение было отменено спустя два года.