Выплата вводится с 1 января 2023 года.

С 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории Советского союза происходила Сталинградская битва, в результате чего город был осаждён, от чего помимо военных существенно пострадало мирное население. В апреле российский президент Владимир Путин подписал закон. приравнявший жителей осаждённого Сталинграда к ветеранам Великой отечественной войны.

Вчера же стало известно, что Путин утвердил указ, по которому жители осаждённого Сталинграда имеют право получить дополнительные ежемесячные выплаты на сумму в пятьсот рублей. Соответствующий подзаконный акт был опубликовал на официальном портале правовой информации.

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Предполагается, что выплачивать материальное обеспечение будут всем лицам, обладающим знаком «Житель осаждённого Сталинграда», учитывая период с 1 января 2023 года.

Российскому правительству было поручено обеспечить в рамках указа финансирование всех лиц соответствующих категории, включая расходы на реализацию подзаконного акта, то есть доставку ежемесячных выплат гражданам.