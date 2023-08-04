С помощью них уже атаковали бухту Севастополя и Крымский мост.

В конце июля журналисты издания CNN рассказали о их визите на секретную украинскую военно-морскую базу, где находятся надводные беспилотники Вооружённых сил Украины. Отмечается, что именно ими, скорее всего, атаковали Крымский 17 июля. Они также применялись в атаке на бухту Севастополя, что подтвердил украинский военнослужащий в должности оператора беспилотного катера с позывным «Акула»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алесей Данилов после выпущенного сюжета американского телеканала, в котором показали украинский морской беспилотник, рассказал о применении их украинской армией.

реклама

По словам Данилова, у украинцев есть определённые достижения в использовании морских беспилотников, но не обо всех можно рассказывать. Что насчёт показанных CNN морских дронов, то он назвал их оружием, которое имеют очень ограниченное количество стран.

Алексей Данилов утверждал, что у Украины есть договорённости с союзниками о неприменении поставленного оружия по российским территориям, но на украинское произведённое украинским военно-промышленным комплексом запрет не распространяется.