Они весят 800 грамм и дешёвые в производстве.

Издание The Economist опубликовало статью, где рассказало об инициативе украинских оружейников, запустивших производство собственных противопехотных мин «Зайчик», которые буквально печатают на 3D-принтере. Весят они всего 800 грамм.

Естественно, что речь идёт не о сразу готовой мине, а лишь напечатанном на принтере корпусе, который позже начиняют взрывчаткой С-4 и осколками стали. Отмечается, что это лишь один из примеров украинских полевых инноваций, которых становится с каждым месяцем больше. Украинские оружейники образовали кружок любителей, снабжающих Вооружённые силы Украины.

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По данным издания, каждую неделю авторы противопехотной мины печатают до тысячи «Зайчиков», но украинская армия хочет получать полторы тысячи самопальных мин в неделю. Тем не менее, темпы производства продолжают расти и в этом также помогают западные оружейники.

Особенность такой диковины заключается в её дешевизне, которая сочетается с эффективностью: взрывчатое вещество в цилиндре взрывается и выбрасывает стальные осколки, наносящие серьёзные или даже смертельные ранения. Единственный минус самопальной бомбы в её небольшом радиусе действия, который планируют повысить, моделируя через компьютерные программы новые области взрыва, чтобы модернизировать оружие.