Политик обвиняют в подкупе свидетелей и других правонарушениях.

С момента начала уголовного производства по отношению к бывшему американскому президенту Дональду Трампу, его список обвинений начал расширяться с каждым дополнением материалов прокуратурой. В связи с этим американский политик обвинил действующего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена в политическом преследовании.

Как пишет издание The Hill, Трамп в письме своим сторонникам, жертвующим деньги на предвыборную кампанию, заявил, что ему выдвинули обвинений, по которым политику грозит 561 год заключения. Он также упомянул, что Министерство юстиции страны, куда входит прокуратура, является коррумпированным органом под контролем Байдена.

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Американского политика подозревают как распространении недостоверной информации о президентских выборах 2020 года, так и попытке воспользоваться событиями 6 января 2021 года(штурм Капитолия), чтобы продлить срок своих полномочий.

Стоит отметить, что в штатах имеется практика суммирования наказаний, включая пожизненное лишение свободы. Проще говоря, любой признанный виновным гражданин может получить сразу два пожизненных наказания. Делается это на случай, если ему удастся оспорить одно из наказаний и он не вышел на свободы по второму, где был виновен.