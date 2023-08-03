Украина активно давит на союзников.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что в последнее время польско-украинские отношения переживают не самые лучшие времена из-за имеющихся разногласий и высказываний украинских политиков. В частности есть ряд вопросов, по которым стороны не нашли согласия.

По словам польского чиновника, Польша в первую очередь руководствуется своими национальными интересами и будет помогать украинцам столько, сколько это будет соответствовать национальным интересам их страны. Тем не менее, он отметил, что польское правительство снисходительно относится к Украине, так как понимает их положение и последствия боевых действий. Однако он уверен, что и украинцы не должны нападать на союзников, сдерживая эмоции.

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Ещё летом прошлого года Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью у Дмитрия Гордона сказал, что украинское правительство после прихода Зеленского к власти перешло к более агрессивной дипломатической политике. Если же раньше украинцы были благодарны за любую мелочь, то сейчас они давят на союзников, чтобы эта мелочь стала чем-то покрупнее. Украинский министр подчёркивал успехи этой дипломатической тактики.